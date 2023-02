Detienen a dos sospechosos en la escena del crimen

Dos sospechosos fueron detenidos Richard McGee (31 años) y Aaron Warren (28 años). pero no se les presentaron cargos de inmediato, declaró el teniente Mark Harmon a KAIT-TV. Harmon dijo que anticipa que se realicen más arrestos.

Funcionarios de Newport y policías del lugar no respondieron de inmediato a llamadas y correos electrónicos de The Associated Press para solicitarles sus comentarios. Newport es una pequeña localidad de unos 8.000 habitantes ubicada a 145 kilómetros (90 millas) al noreste de Little Rock, indicó AP. Archivado como: Arkansas 1 muerto y 4 heridos