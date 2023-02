Registran sismo de considerable magnitud en Buffalo, Nueva York

El temblor se sintió en un radio de al menos 30 millas

Según actualizaciones de la Agencia The Associated Press, el sismo sucedió en el oeste de Nueva York la madrugada del lunes que alarmó a la gente en una región que no está acostumbrada a tales sacudidas, pero que aparentemente no causó daños significativos.

“Sentí como si un auto golpeara mi casa en Buffalo. Salté de la cama”, tuiteó el ejecutivo del condado Erie, Mark Poloncarz según AP. Autoridades locales confirmaron que el temblor se sintió en un radio de al menos 48 kilómetros (30 millas), incluso en las Cataratas del Niágara, a unos 32 km (20 millas) al norte de Buffalo. En Canadá el temblor tuvo una magnitud de 4,2 y se sintió levemente en el sur de Ontario.