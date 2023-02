El mundo del entretenimiento se viste de luto una vez más al darse a conocer la muerte del famoso mago y ex participante de America’s Got Talent, Scott Alexander a la edad de 52 años y fue su esposa la encargada de comunicar la noticia del triste fallecimiento que tiene a sus hijos devastados por cómo ocurrió.

Lamentan la muerte del participante de America’s Got Talent

Cuando Scott Alexander participó en America’s Got Talent tenía 41 años de edad, 11 años antes de su muerte, pero no sólo participó en dicho show sino también en la temporada número dos de Penn & Teller: Fool Us; al momento que su esposa confirmó la triste muerte, los mensajes de apoyo de colegas del mago no se hicieron esperar.

“Un brillante y creativo mago nos dejó hoy. Fue extraordinario y nos dejó de regalo sus extraordinarias presentaciones y poderoso material”, escribió Jonathan Goodwin. Por su parte, el también mago Paul Armstrong puso: “Impactado y triste de escuchar la triste muerte de Scott Alexander”, expresó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA PARTICIPACIÓN DE SCOTT ALEXANDER EN AMERICA’S GOT TALENT.