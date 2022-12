La esposa del popular DJ se mostró devastada

Su esposa, Allison Holker, ante la desgracia dijo: “Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo y liderar con amor y luz lo era todo para él. Él fue la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fanáticos”.

“Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo se seguirá sintiendo. Estoy segura de que hay no pasará un día que no honremos su memoria”, finalizó Allison según lo detalló New York Post y TMZ. La depresión y ansiedad no es un juego, es de las peores enfermedades que un ser humano puede enfrentar. Archivado como: Nota suicidio Stephen tWitch.