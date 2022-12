El periodista Ciro Gómez Leyva rompe el silencio tras el ataque que sufrió.

Muestran a los presuntos sicarios que le dispararon.

Ciro Gómez revela que las autoridades confirmaron que salieron disparos de otro vehículo. Atacaron Ciro Gómez Leyva. Hace apenas unas horas, el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva denunció a través de redes sociales sobre un atentando contra su vida, pues según sus declaraciones sujetos armados comenzaron a abrir fuego a muy pocos metros de su domicilio durante la noche del pasado jueves 15 de diciembre. "A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL", reportó a través de Twitter el famoso periodista Ciro Gómez Leyva, quién conduce el programa de radio y televisivo matutino de Grupo Fórmula y el noticiero nocturno de Imagen Televisión. Atacaron a balazos al periodista Ciro Gómez Leyva cerca de su casa Como todo un profesional, luego de haber sufrido el atentado, el periodista mexicano acudió a tempranas horas de este viernes para arrancar el noticiero matutino de Grupo Fórmula, donde tomó un momento para agradecer a todas aquellas personas que estuvieron al pendiente de su bienestar. La noticia del atentado en contra de Ciro Gómez acaparó cientos de titulares de medios nacionales y ha causado gran impacto en las redes sociales, a tan pocas horas de haber hecho la denuncia, las fotografías de los supuestos agresores también salieron a la luz gracias a las cámaras de seguridad que lograron captarlos.

El famoso periodista comparte los terribles momentos que vivió en el atentado Durante la mañana de este viernes el presentador del noticiero de Grupo Fórmula a través de la radio, tomó un momento de gratitud por las muestras de apoyo tras denunciar que sujetos armados dispararon a su vehículo a pocos metros de su casa, "Antes de ir con toda la información quiero agradecer de corazón a muchas personas que me han compartido mensajes, sus comentarios, su cariño". "Gracias de corazón, no he tenido tiempo de responderles y les quiero agradecer mucho sus mensajes. Alguien a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el ministerio público, los peritos, alguien me quiso matar anoche a unos 300 metros de mi casa en la colonia Florida en el sur de la Ciudad de México, muy cerca de estas instalaciones", añadió el periodista con la voz totalmente nerviosa y aún impactado por lo ocurrido.

"Alguien me quiso matar anoche" "Salía del noticiero de Imagen Televisión como todas las noches, cerca de las 11:00 p.m y bueno, ya muy cerca de mi casa, sobre la calle de Tecoyotitla me dispararon desde una motocicleta, aunque los peritos más tarde cuando revisaron el vehículo dijeron que quizá pudieron salir disparos de otro auto, no sé más", prosiguió revelando Ciro Gómez Leyva durante su programa matutino de este viernes. Posteriormente reveló que en ningún momento recibió mensajes de extorsión o alguna advertencia, "Manejo por las noches una camioneta blindada que me proporcionó desde hace 6 años Imagen Televisión, no tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas pero alguien me quiso matar anoche, al menos eso se desprende".

Muestran a los presuntos sicarios que dispararon en contra de Ciro Gómez Leyva A través de la plataforma de Twitter, el famoso periodista Joaquín López Doriga, compartió una fotografía que muestra el cómo quedó el vehículo de Ciro y adjuntó una imagen en donde aparecen los presuntos sicarios que lo habrían atacado, "De acuerdo con lo captado por las cámaras de seguridad, ellos son los sujetos que atentaron contra Ciro Gómez Leyva. Iban en una motocicleta, tipo Pulsar, color rojo", señaló. Se ha informado que es momento que las autoridades siguen con las investigaciones para dar con el paradero del par de sujetos que abrieron fuego en contra del conductor de Imagen Tv para su rápida captura. Afortunadamente Ciro Gómez resultó ileso debido al blindaje de la camioneta que le proporcionó la cadena televisiva. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.