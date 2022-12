Otra tragedia en Qatar: Muere tercer periodista, Roger Pearce (FOTOS)

Aunque, poco después fue que confirmaron su fallecimiento; los periodistas que se encontraban en el sitio, declararon que posteriormente a ellos les dijeron sobre la muerte de Wahl. “Recibió in situ atención médica de urgencia, que continuó mientras era trasladado en ambulancia al Hospital General Hamad”, explicó el comité organizador del Mundial en un comunicado que no explicó la causa de la muerte. “Estamos en contacto con la embajada de Estados Unidos y con las autoridades locales pertinentes para garantizar que el proceso de repatriación del cuerpo se realice de acuerdo con los deseos de la familia”, informó AP. Archivado como: Muere tercer periodista Roger Pearce

Grant Wahl , uno de los periodistas deportivos de más renombre en Estados Unidos, murió en la madrugada del sábado cuando cubría el partido entre Argentina y Holanda en la Copa del Mundo, según informó la agencia The Associated Press. La muerte del periodista causó sorpresa y diversas reacciones en el mundo del fútbol. A través de un comunicado del comité que organizó el Mundial, se dio a conocer que el periodista obtuvo ayuda médica de inmediato y por ello, fue trasladado al Hospital General Hamad.

Esta fue la segunda tragedia en Qatar, la muerte de Khalid al Misslam

Seguido de la muerte del periodista estadounidense, le siguió la tragedia de la muerte del fotoperiodista Khalid al Misslam, pues surgió una fotografía donde la FIFA y el medio de ALKASS, dieron a conocer el incidente. En una publicación del medio Gulf-Times, destacaron que Al Misslam se encontraba cubriendo el Mundial de Fútbol.

“El fotoperiodista de Al Kass TV Khalid al-Misslam ha fallecido recientemente. Al- Misslam, qatarí, ha fallecido repentinamente mientras cubría la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Según indicó el portal Ok Diario, no se han aclarado los motivos de muerte de este periodista, pero la AIPS indicó que no se encontraba trabajado al momento de su muerte y que pudo haber sido un ataque al corazón. Archivado como: Muere tercer periodista Roger Pearce