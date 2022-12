Aunque este rumor no ha sido confirmado por ninguno de los famosos, muchísimas personas han criticado a Clara Chía Martí , la actual novia de Piqué, acusándola de haberse metido en una relación, y Adamari López no fue la excepción, pues aprovechó para arremeter en contra de ella. Archivado como: Adamari López arremete en contra de la novia de Piqué

Por si aún no te has enterado, la relación entre Shakira y Piqué , la cual duró 12 años, se dio por finalizada a mediados de este año 2022, pues después de que se confirma su ruptura, comenzaron a especularse rumores de que el futbolista supuestamente engañó a la super estrella latina.

Adamari López arremete en contra de la novia de Piqué: No estamos muy acostumbrados a ver a la chaparrita consentida de Telemundo ‘explotando’ en contra de alguien en pleno programa en vivo, pues Adamari no es una persona precisamente conflictiva, sin embargo, en esta ocasión fue la excepción.

Adamari López arremete en contra de la novia de Piqué: “No tiene principios”

Sin embargo, estas no fueron las únicas declaraciones que la boricua hizo, pues los demás conductores resaltaron que no solamente es la mujer quien tiene la culpa, si no que también el hombre, por lo cual Adamari López no se quedó de brazos cruzados y resaltó:

“Yo no estoy diciendo que él está bien, pero tampoco ella, una mujer que entra en una relación sabiendo que tiene una relación con otra mujer, no es una roba maridos pero está mal, es una mujer que no tiene principios tampoco”, dijo la boricua en su programa. El video fue compartido por el portal de Instagram ‘La Lengua TV’. Archivado como: Adamari López arremete en contra de la novia de Piqué