Pero, sin duda alguna, una de las novedades que llamó la atención sobre el caso es la acusación que realizó el hermano del presentador deportivo, quien indicó que el hombre fue presuntamente asesinado y reveló la razón de la muerte. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.

Grant Wahl, uno de los periodistas deportivos de más renombre en Estados Unidos, murió en la madrugada del sábado cuando cubría el partido entre Argentina y Holanda en la Copa del Mundo, según informó la agencia The Associated Press. La muerte del periodista causó sorpresa y diversas reacciones en el mundo del fútbol.

¿Qué pasó con Wahl?

Los reporteros estadounidenses que se encontraron sentados cerca de él dijeron que Wahl se desplomó en su asiento del palco de prensa en el estadio Lusail durante la prórroga del encuentro y solicitaron ayuda, detalló The Associated Press. Al momento en que ocurrió el suceso, no dudaron en pedir apoyo médico para el periodista.

Según informó AP, los servicios de emergencia acudieron de inmediato y le dieron tratamiento durante 20 o 30 minutos en el lugar y luego le sacaron en camilla, relató Keir Radnedge, un veterano reportero británico que se encontró trabajando cerca en ese momento. Poco después, se confirmó la muerte mediante un comunicado de prensa.