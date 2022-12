Mariana González Padilla revela cómo se comprometió con su novio

El hijo del Charro de Huentitán planea casarse pronto

¡Así sucedió el romántico momento!

Vicente Fernández Jr y su novia se comprometieron. El hijo de Vicente Fernández y su novia Mariana González Padilla están viviendo su propio cuento de hadas, pues luego de una larga espera de que, los fans de la pareja famosa estuvieran meses y meses esperando a que Jr., le entregara el anillo a su novia, esto finalmente se ha hecho una realidad.

Se sabe que Jr., y Mariana González son una pareja que diariamente están lidiando con las críticas debido a la diferencia de edad que ambos tienen, sin embargo, esto no parece importarles en lo absoluto, pues ambos continúan viviendo su romance, el cual, pronto se volverá un matrimonio.

Vicente Fernández Jr y su novia se comprometieron: ¡Se espera boda pronto!

La participante de ‘Rica, Famosa y Latina’, dio a conocer los detalles acerca de la bonita propuesta de matrimonio que el hijo de Vicente Fernández y Doña Cuquita le hizo a su novia, fue a través de las cámaras de Despierta América que revelaron todos los detalles.

“Fue muy romántico, no me lo esperaba”, comenzó diciendo Mariana González y posteriormente, apareció en cámaras el hijo del Charro de Huentitán. “El me ha invitado de viaje en varias ocasiones, y no me decía qué rollo”, confesó Mariana González a las cámaras del programa. Archivado como: Vicente Fernández Jr y su novia se comprometieron