"Fueron un par de días difíciles, me volvió la ansiedad justo en el momento que menos debería… Tenía mucho sin que me visitara y no recordaba lo duro que es", inició compartiendo la recordada protagonista de 'Al diablo con los guapos' durante este jueves por la tarde mediante sus redes sociales.

Allisson Lozz confirma que tuvo una recaída en ansiedad

“Tengo ansiedad y depresión clínica desde que era una niña, desde mis 11 años aproximadamente… Y al retirarme de mi trabajo a los 16 años me ayudó tanto ya que el estrés desencadena este tipo de enfermedades cerebrales”, continuó compartiendo Allisson Lozz ante sus más de 300 mil seguidores.

Posteriormente reveló qué era lo que sentía con la ansiedad, "Mis síntomas eran entre muchos no poder ver a nadie, me faltaba el aire, mil pensamientos desorganizados, solo querer dormir para no pensar, migraña y mucho dolor de cuerpo. En ese momento era horrible porque no sabía lo que tenía, (no era común más en alguien tan joven) pero solo la vida ya no me llamaba la atención", señaló la retirada actriz.