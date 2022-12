Sin embargo, tras mantenerlo todo en secreto , la que ventiló el romance fue Sylvia Pasquel por lo que a Stephanie Salas y Humberto Zurita no les quedó de otra que aceptarlo, pero aún así no se mostraban juntos, hasta este fin de semana cuando la cantante y actriz compartió inesperada sesión de fotos.

¿La gente no ve con buenos ojos el amor del viudo de Christian Bach?

La cuenta de Instagram de ‘TvNotas’ reprodujo las imágenes de Stephanie Salas y Humberto Zurita y las personas no se contuvieron: “No me gusta esta relación”, “hacía mejor pareja con Kika bueno después de su finada e insuperable esposa”, “Las amigas no comparten el mismo hombre creo yo según ellas fueron amigas Stefany y la hermosura que se nos adentró”, “Nada que ver con Christian Bach”.

Más personas sentenciaron: “No checan”, “Nadie como Christian Bach!! Y esta mujer menos y no me estén jodiendo”, “Mmm no. No mucho hombre para ella no checa”, “No se, no transmiten nada en esa foto y ella esta muy equis”, “Que padre…bonita pareja”, “Pues esta bien. Él viudo y ella soltera”, “Que sean felices”, “No cabe duda que la soledad te hace elegir a las peores personas”.