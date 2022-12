“Estuve en México y tuve el privilegio de participar en un programa que se llama “Qué dicen los famosos” de @Telemundo. Les cuento que me llevé una sorpresa tan bonita con la persona que me maquilló, que me hizo sentir enormemente agradecida”

Soñaba con estar en el programa

“Yo hace muchos años vi este programa en México y cuando lo vi en la versión en español me pareció superinteresante y divertido y yo soy supercompetitiva y me encantan los juegos, así que tenía muchísimos deseos de que me invitaran”, expresó la conductora puertorriqueña a través de un video que compartió en su Facebook.

“Cuando vivía en México nunca tuve la oportunidad de ir, aunque sí me invitaron en una ocasión y no se pudo dar y ahora que me invitaron estando esta nueva versión pues no podía decir que no”, haciendo referencia a el programa “100 mexicanos dijieron” de Televisa. ARCHIVADO DE: Adamari recibe inesperada sorpresa