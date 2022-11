Fue durante su llegada a México, cuando los medios de comunicación cuestionaron a Chiquis sobre varios aspectos, uno de ellos fue sobre lo delgada que lucía la artista. Fue una de las reporteras quien le dijo a la hija de Jenni Rivera que se veía más delgada que nunca, algo que no sorprendió a la ex de Lorenzo Mendez.

La famosa cantante mencionó que se encontraba más delgada debido a que seguía una estricta dieta de agua con limón, esto ocasionó la opinión de los internautas quienes en su mayoría no podían creer lo que dijo Chiquis. Ahora durante una entrevista, nuevamente da a conocer una receta para bajar de peso.

La famosa cantante hija de la Diva de la Banda responde en tono de broma: "Bueno es todo un balance, es lo que me ayuda", menciona la artista. Lo que más sorprende fue cuando agregó que "también el Tequila" la ayuda a quemar la grasa considerablemente, inmediatamente los internautas reaccionaron ante estas palabras.

"Todo come en balance porque la cortada de estómago no la deja que coma bastante", "Y todavía le creen todo lo que ella dice", "la mentira ni ella misma se la cree", "Balance y una buena cirugía", "Se hizo la manga gástrica. Es la única manera que puedes bajar de peso de un día para otro", fueron algunos comentarios. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

En la cuenta de Instagram de Escandalo_o algunos usuarios opinaron al respecto sobre las palabras que ofreció la celebridad en su entrevista a su llegada a México. “Claro Todo es balance con la manga gástrica, lo que osa que no le entienden ustedes”, dijo un internauta.

Rompe el silencio sobre la tumba de su madre

De igual manera, reafirmó su amor hacía Shakira, luego del rompimiento que tuvo con el futbolista español Piqué, “la amo, fui a su primer concierto y pues ha sufrido, yo sé lo que es eso. Después de una caída así uno se levanta, se ve mejor y se siente mejor”, agregó la cantante.

A su vez, opinó sobre los comentarios de la señora Rosa, quien afirmaba que la tumba de su madre estaba abandonado, a lo que respondió: "Hubo un día que no había flores, me di cuenta y mandé y también mi hermana, cada dos semanas manda así que no creo que esté abandonado", dijo, según Telemundo.