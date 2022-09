Mucho se rumoró de la sospecha de que algo andaba muy mal tras lo acontecido a Eugenio Derbez pues sus hijos quienes son muy mediáticos, no se expresaron ni manifestaron respecto a lo sucedido a su papá… al contrario, salvo José Eduardo quien lo felicitó en su cumpleaños (Aislinn y Vadhir no lo hicieron públicamente), los otros prefirieron irse de fiesta a un festival en el desierto de Arizona.

Han sido bastantes las teorías del accidente de Eugenio Derbez y la más reciente es que no tuvo una caída (pese a que él mismo ya contó su versión), sino, que ahora se dice que sostuvo una pelea a golpes con su hijo Vadhir y este le provocó la seria lesión que le partió el hombro en varias partes, cuya recuperación tardaría hasta un año.

Mientras tanto, a Marla Solís siempre se le ha visto acompañada de sus padres y su hermana Alison, por lo que no se tiene conocimiento de si la rubia joven hija del Buki lleve algún tiempo soltera o tenga pareja, sin embargo nunca lo ha compartido en sus redes sociales donde actualmente expone su vida profesional como cantante.

Las cosas en el amor no han pintado muy bien últimamente para Vadhir Derbez quien estuvo saliendo con una chica que lo dejó por otro y aparentemente lo engañó; luego, presumió un viaje junto al ex de Aislinn y otros amigos para después ser captado muy bien acompañado de una chica rubia de la que nunca se confirmó si era su novia.

Canelo ‘los une’

No es nada extraño que celebridades acudan a presenciar las peleas del Canelo, sin embargo en otra fotografía apareció Vadhir muy sonriente y detrás de él Marla Solís por lo que comenzaron las especulaciones sobre presunto romance, mismas que no han sido confirmadas aún por nadie, pero de ser cierto, no tardará mucho en saberse.

Mientras tanto, ambos compartieron su alegría y fotografías junto al Canelo, quien muy humilde posó con ellos antes de la pelea del sábado en las Vegas en la que venció a Golovkin. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría que Vadhir Derbez y Marla Solís, hija del Buki estén intentando salir y sostener una relación más que amistosa?