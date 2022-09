Willian Levy ¿dio un golpe bajo a la mamá de su hijo?

Elizabeth Gutiérrez ¿sigue dolida por la separación?

¿Ya no habrá oportunidad para la pareja?

William Levy por fin habló de uno de los temas más polémicos de su vida privada: el hecho de que nunca se ha casado, ni siquiera las intenciones, menos con la mamá de sus hijos Elizabeth Gutiérrez de quien estaría separado desde hace meses, sin embargo no lo hicieron oficial ¿será que hay posibilidad de que vuelvan?

El cubano estuvo como invitado en un programa español conducido por la periodista Mercedes Milá y en el espacio fue cuestionado de muchas situaciones que ha atravesado, pero una de las preguntas más directas y fuertes fue el hecho de por qué nunca se ha casado o al menos ha tenido intenciones y lo que contestó fue sorpresivo.

William Levy ¿humilló a Elizabeth Gutiérrez?

A inicios del año, William Levy tuvo un arrebato en Instagram y publicó (por minutos) su separación de Elizabeth Gutiérrez, después, se arrepintió y borró el texto para dejar a todos sus seguidores cuestionando qué sucedió; el comunicado oficial de la ruptura nunca sucedió pero es evidente que la pareja ya no está junta.

Ahora, en el programa español, el cubano no dudó en contestar a la interrogante de por qué si duró tantos años con la madre de sus hijos, nunca se ha casado y contestó: “Para mí el casarse, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco, porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, manifestó.