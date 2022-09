Dicha teoría, partió de comentarios llevado a cabo por el periodista de Chisme No Like , Javier Ceriani. El conductor retomó que Eugenio Derbez sufrió un accidente automovilístico señalando que algunos medios comenzaron a creer en esta posibilidad luego de se confirmará que el día del percance del también director se registró el choque de un Tesla, en el que falleció una persona.

Javier Ceriani dio detalles al respecto

“Eso nunca se comprobó, en Los Ángeles no encontramos nada, lo que pasa es que de ese accidente no aparecen los que manebajan el Tesla blanco, muy parecido a uno que tiene Eugenio. Entonces se especuló de un accidente algo turbio, pero no lo podemos comprobar, nosotros teníamos esa línea de investigación, pero no hay nada concreto y estas cosas pasan porque Eugenio no habla”, añadió el presentador de TV antes de que reapareciera Derbez ayer.

Después de conocer esta posibilidad, algunos usuarios de redes sociales adoptaron la teoría e inclusive dejaron su opinión en comentarios de la transmisión de Eugenio o de momentos del live compartido en plataformas como Tiktok.

