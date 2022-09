Santa Fe Klan detenido. Hace apenas unas horas comenzó a circular un video en las redes sociales en donde muestran que un rapero mexicano fue detenido por la policía, aparentemente solo fue para realizar un chequeo a sus pertenencias y no pasó a mayores, pero la preocupación en los internautas se hizo presente.

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan a través de sus historias de Instagram dio a conocer una de sus próximas presentaciones pero jamás imaginó lo que ocurriría después, “Fumando traficando rimas, órale per… para que le caigan el 12 de noviembre ahí los guacho a toda la clica, nos vemos en la Arena en la Ciudad de México no falten”, se le escucha decir. Archivado como: Santa Fe Klan detenido.

De inmediato la policía lo alcanzó por lo que Santa Fe Klan de inmediato argumentó, “¿Todo bien jefe? Nomas traigo un gallo (su cigarro)”, los policías le insisten de que abra su mochila, en el video se aprecia los forcejeos que se realizaron por parte del cantante como de las autoridades al no querer mostrar lo que traía. Archivado como: Santa Fe Klan detenido.

Todo quedó grabado e internautas reaccionaron

Por más que le insisten que abra su mochila el rapero se negaba y entre los forcejeos Ángel Jair terminó en el suelo, por último se le escucha decir: “Estoy grabando un video, todo bien jefe, nada más estaba grabando un video”, “Abre la mochila cabr… te estoy diciendo”, argumentó uno de los policías. “Todo bien jefe deme el cel, estaba grabando nomas un video”, es lo que dice Santa Fe Klan segundos antes de que se cortara la grabación.

Las historias fueron recuperadas por la cuenta de Chisme No Like, donde los internautas tuvieron la oportunidad de opinar al respecto, “De flojera”, “Se salvó que no le hicieran algo malo”, “Ridículo!! Lo que tienen que hacer por falta de talento”, “Si creo sea planeado”, “Solo quiere llamar la atención”, “Que vergüenza que existan estos ‘artistas'”, “Hace todo un show el tipo para dar de que hablar”, se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Santa Fe Klan detenido.