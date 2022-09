De acuerdo con el portal de Tv y Notas el hijo mayor del intérprete de ‘Porque me haces llorar’ supuestamente habría dicho lo siguiente en la entrevista: “Si cuando termine mis cosas que estoy haciendo en México, siguen las demandas y eso, me entrego y ya veo lo que se va a arreglar”. Archivado como: Hijo Juan Gabriel policía.

Alberto Aguilera Jr rompe el silencio tras su supuesta aprehensión

Posteriormente compartió sobre cómo vivió el proceso, cabe señalar que no cumplió con su condena, “Hice 2 años 6 meses de que me mandaron a un centro de rehabilitación del Estado, pero después el juez me vio en un restaurante bar, ya no me presenté al siguiente día y salí corriendo de miedo, no quería que me encerraran, ya estaba harto”, argumentó Alberto para ‘Siéntese quien pueda’ según el medio citado.

“Estaba en un restaurant bar con mi primo que estaba alegando con un mesero, yo me senté en una banquita y llegaron los policías. Me pidió mi identificación el policía, le dije que yo no hice nada pero se la di. Yo tenía una multa por haberme cruzado la luz roja caminando, nunca se pagó”, añadió el hijo del ‘Divo de Juárez’. Archivado como: Hijo Juan Gabriel policía.