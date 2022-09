¿Será que ya no quiere saber nada de Telemundo? A través de un live que realizó dentro de su cuenta oficial de Instagram fue que la actriz mexicana compartió la propuesta de trabajo que recibió por parte de dicha empresa, pero tal parece que Ivonne Montero tiene otros planes en mente. Archivado como: Ivonne Montero rechaza Telemundo.

Un nuevo tema entorno a la ganadora del reality más famoso de Telemundo, y es que se ha revelado que Ivonne Montero habría recibido otra propuesta por dicha cadena televisiva, pero fue la misma mexicana quien confirmó que no aceptó ninguna de las propuestas de la televisora.

No es un secreto que las redes sociales ya son parte de la vida diaria de muchas personas incluyendo a las celebridades , pues es un medio por el que los famosos u otros medios de comunicación pueden compartir con quienes siguen sus cuentas, todo lo que acontece a su alrededor, tal fue el caso de Ivonne Montero.

Era de esperarse que tras ese gran éxito la cadena de la televisión hispana quisiera continuar con el gran trabajo de Ivonne Montero dentro de sus próximos proyectos, pues la mexicana cuenta con excelente trayectoria y ha sido reconocida por su gran profesionalismo, pero este jueves mediante un live en su cuenta de Instagram la actriz aseguró no estar interesada ante la propuesta de Telemundo. Archivado como: Ivonne Montero rechaza Telemundo.

“La verdad es que agradecí muchísimo que me hayan contemplado porque obviamente con este boom tan padrísimo que se logró con la casa la idea era como seguir en un reality por parte de Telemundo, pero la verdad yo lo vi muy complicado”, luego reveló la principal razón por la que Ivonne Montero rechazó a la empresa. Archivado como: Ivonne Montero rechaza Telemundo.

“Fíjense que justo la semana pasada me hicieron la propuesta de que entrara a Exatlón ya saben que después de Top Chef viene Exatlón y entonces me hablaron para yo entrar, pero hagan de cuenta que tenía que entrar yo… justo este 4 de septiembre tenía ya que irme a República Dominicana y empezar”, señaló la actriz mexicana.

“No me siento preparada físicamente”

“Primero que nada porque ya lo he comentado varias veces el tema de Antonella y las citas médicas… Si por ahí viniera la noticia de que Antonella tiene que entrar a cirugía y yo estando afuera pues no lo tengo para nada contemplado, yo quiero estar aquí”, reveló Ivonne Montero tras recibir propuesta por parte de Telemundo.

Posteriormente compartió que no se siente preparada físicamente para otro reto más, “Y por otra parte tampoco me siento preparada físicamente, o sea yo hago ejercicio, estoy en forma, pero no tengo la preparación física adecuada en este momento para entrar en un reality así”. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Ivonne Montero rechaza Telemundo.