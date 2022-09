El cantante logró tener el titulo de primero ganador del concurso Got Talent México

En el año 2014 se dio a conocer por el concurso

Fue el ganador del millón de pesos de la primera edición

Uno de los grandes talentos descubiertos gracias a un reality show fue el de Pablo López, artísticamente conocido como Jahvel Johnson, quien pasó de ser un indigente a alcanzar la fama gracias a un programa de televisión; sin embargo, no fue posible que se mantuviera y murió casi en el olvido.

En 2021, a través de redes sociales, diferentes periodistas y personas allegadas al cantante informaron que perdió la vida a causa de un infarto fulminante a los 51 años de edad. Jahvel Johnsondejó este plano terrenal un mes y medio después de que su hija perdiera la vida.

La triste historia de su origen

Jahvel Johnson contó durante su participación en “México Got Talent” la historia de su vida. A los cinco años salió de su casa en Torreón, Coahuila, y nunca más volvió pues no supo el camino para regresar. Las autoridades lo intentaron meter en una casa hogar, sin embargo, al no haber espacio terminó en un reformatorio hasta que lo adoptó una familia.

“Me llevé las mañas que había aprendido en el reformatorio para Estados Unidos, cosa que no les agradó… se cansaron de mis desmanes y desplantes y me mandaron de vuelta al Distrito Federal”, señaló. A su regreso, vivió ocho años en la calle. ARCHIVADO DE: Quién fue Jahvel Johnson