Novia de Toni Costa aparece en el cirujano de nuevo

Evelyn Beltrán compartió lo que se hizo

Apareció con sangre en su cara La novia de Toni Costa, la empresaria Evelyn Beltrán se ha distinguido por ser todo lo contrario a Adamari López, con quien el bailarín español duró 12 años de relación amorosa, pues mientras la boricua disfruta de ‘la naturalidad’ de su belleza, la mexicana nunca ha escondido que le gusta acudir donde el cirujano para hacerse ‘arreglitos’. Ahora, en su cuenta de Instagram, la novia de Toni Costa apareció con sangre en su cara… ¿qué fue lo que se hizo esta vez? ¿Su popular novio quedará contento con el resultado? Evelyn Beltrán es bella sin tanto maquillaje y hace unos meses atrás se quitó los implantes de seno para lucir más ‘acuerpada’, pero esta vez fue su rostro en el que se dio un ‘retoque’. Novia de Toni Costa fue a ‘retocarse la cara’ Con el objetivo de buscar una apariencia más natural, Evelyn Beltrán visitó al médico para que le retirara el relleno de sus labios, mismos que se había realizado años atrás para lucirlos más sensuales y carnosos… ¿será que Toni Costa le habrá pedido que se realizara dicho procedimiento? Ella misma explicó lo que sucedió: «BYE BYE LABIOS !!!!! NO ES BOTOX. Desde hace unos meses estaba buscando a un doctor especialista en casos como el mío, me quería quitar por completo el filler de mis labios para poder lograr mi look más natural», en las imágenes donde visita la clínica y muy paciente espera a que le inserten varias veces unas agujas en sus labios.

Evelyn Beltrán y el doloroso procedimiento que se hizo Aunque seguramente la anestesiaron para que no sufriera demasiado, es aparatosa la forma en que la novia de Toni Costa soporta que le metan varias veces una jeringa para extraerle el relleno en sus labios; en su cuenta de Instagram explicó con términos más técnicos lo que le practicaron: «En el video hicimos una degradación del ácido hialurónico anterior con hialuronidasa lo cual es una enzima que degrada el ácido hialurónico sintético, así logramos eliminar el filler migrado al labio superior Y conseguimos una mejor apariencia estética y mucho más simétrica, después de ese procedimiento tuviste una pequeña inflamación por menos de 48 horas, y los resultados finales suelen ser visibles entre 5 y 8 días después del procedimiento», describió.

¿Aplauden o critican a la novia de Toni Costa? Los comentarios para Evelyn Beltrán aparecieron tanto en su cuenta de Instagram como en la del portal ‘La Mesa Caliente’ y algunos de ellos no fueron muy benevolentes: «Admiro a Evelyn pero no creo que necesita hacerse nada es joven y bonita Bueno cada cual con su vida», «Por fin porque no te quedaban nada bien», «Qué doloroso, pobrecita», «Es la mejor decisión que hiciste te vas a ver más bella natural», «Madre mía me muero con esas agujas». Más personas se sumaron a comentar: «Esa señora no tendrá nada más interesante que publicar. Mejor debería de apreciar el tiempo con su niño», «Si quiere lucir natural tendrá que quitase todo ¿no?», «Jajajjajaja entonces le van a tener que sacar todos los rellenos para que parezca y sea natural», «Se deforman por aparentar belleza… y la mejor belleza es el cerebro bien puesto «, «¿Apariencia mas natural? Tantas cirugías y parece un trans ya», se puede leer.

Evelyn Beltrán se había cambiado los implantes A finales del 2022, Evelyn Beltrán no se quedó calmada con los procedimientos estéticos y compartió en un video: «El día por fin llegó, me voy a operar. Una vez más me pondré en las manos de mi doctor. Me voy a hacer otro levantamiento de senos y me voy a cambiar mis implantes para ponerme unos más naturales, más bonitos. Estoy muy emocionada y muy contenta», expresó. La empresaria mexicana es bastante joven pero ya se ha sometido a diversas cirugías para dejar ver que su cuerpo debe estar ‘como ella quiere’ y así verse espectacular pese a las constantes críticas de la gente comparándola con Adamari López, quien es la ex pareja de Toni Costa. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CUANDO LA NOVIA DE TONI COSTA SE QUITA EL RELLENO EN SUS LABIOS.

