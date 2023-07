Y es que durante el embarazo de la famosa, el cantante se mantuvo apartado de su expareja, razón por la cual 6ixn9ine no se mantuvo callado y al igual que cientos de internautas mostró su disgusto con la publicación realizada por Anuel en su cuenta de Instagram. Archivado: Anuel muestra a su hija y 6ixn9ine arremete en su contra

Recientemente el cantante había dado de que hablar tras hacer uso de la imagen de su ex Karol G, sin embargo ahora es atacado por una serie de fotografías que compartió en las que se encuentra acompañado de sus hijos. Comentarios de los internautas e incluso de 6ixn9ine se hicieron presentes en la publicación.

Anuel muestra a su hija fruto de su relación con su expareja Yailin la más viral y vuelve a dar de que hablar luego de que un reclamo por parte de 6ixn9ine se hiciera presente. Y es que el puertorriqueño se dejó ver muy contento en las redes sociales compartiendo junto a sus hijos, sin embargo no fue del agrado de muchos.

El rapero 6ixn9ine mostró su molestia en contra de Anuel, esto luego de que el cantante publicara una fotografía de su pequeña hija. Y es que el rapero lo acusó de no cumplir con el papel de padre y solamente hacer un acto para las redes sociales publicando la fotografía.

«Eres una Rata. No es mi lugar que dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija tienes todo el lugar pero nunca haz hecho nada por esa niña en 3 meses. Pampers, renta para la casa, leche, ropa… para el mundo puedes vender el sueño de ser Real pero yo te conozco eres una Rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes.», escribió 6ixn9ine.