“Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, todos los días, y nunca pasé por eso”, señaló la influencer Iara Ferreira, según lo detallado por New York Post. “El empleado me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque soy ardiente”, añadió.

Inclusive la influencer de origen brasileño compartió que no era la primera vez que esto ocurría y que ella no buscaba en incomodar a ninguna persona, “He grabado en público, pero siempre de manera discreta, sin avergonzar a otras personas”, detalló New York Post. Archivado como: Sacan influencer de supermercado.