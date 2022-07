Esta no es la primera vez que Bad Bunny es atacado en redes sociales, pues en diversas ocasiones se ha visto involucrado en muchas polémicas, de hecho desde que inició su carrera recibió cientos de críticas luego de que muchos aseguraran que no sabe cantar hasta la fecha, pero ahora llamó la atención tras cantar un tema de RBD. Archivado como: Bad Bunny canta Sálvame.

Pues en el audio se aprecia que a pesar de que trató de interpretarla se le escapó uno que otro gallito, razón por la que muchos de los usuarios internautas no dudaron en decirle que mejor se dedique a otra cosa. Y es que muy entonado que digamos no se escuchó pero trató de cantar el tema lo mejor posible. Archivado como: Bad Bunny canta Sálvame.

Así fue como reaccionaron los internautas

De forma inmediata el cantante de generó urbano provocó que los malos comentarios se hicieran presente dentro de la publicación que realizó la cuenta de ‘Despierta América’ mediante su cuenta oficial de Instagram en donde exhibieron a Bad Bunny cantando el tema tan famosos de RBD, inclusive en Tik Tok comenzó a circular una grabación en donde la misma Anahí reaccionó al ver al reguetonero interpretó la canción.

“Hay nooooooo porque la arruinó”, “Definitivo que siga con el regueton hablado jaaa”, “Pues vuelvo a decir, canto más yo”, “Pobre canta horrible como tiene tanta fama???”, “Tiene voz! chillona pero la tiene”, “El no esta cantando es la voz de alguien mas”, “Yo creo que me muero vuelvo a la vida y me vuelvo a morir”, “¡Que insulto hacia RBD!”, “No parece su voz”, “Cállenlo, ya se sabe que no canta”, “¿Eso es cantar?”, se lee en redes sociales. Archivado como: Bad Bunny canta Sálvame. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.