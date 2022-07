Danna Paola presume cuerpo en bikini

Deja al descubierto su cuerpazo

¿Quién le hará competencia? Danna Paola presenta sus mejores atuendos en bikini y desata la euforia en sus fans, con su tremendo cuerpo en sus redes sociales, todo esto lo ha dejado claro con sus fotos que cada día más lo publica en su cuenta oficial de instagram, con lo cual vuelve locos a sus seguidores por la figura que muestra para deleite de todos. La cantante y artista es una de las más seguidas en el país, tiene un gran ánimo y la gente la sigue, por ello es una de las preferidas del público, pero su figura es de las más seguidas, ya que cuida todo su cuerpo para deleitar a sus fans, pero a veces recibe algunas críticas, sin embargo, eso no le quita su fama delante de la gente. ¿QUIÉN ES DANNA PAOLA EN BIKINI? Uno de sus talentos más queridos es su cuerpo, y por ello demuestra su gran figura en las redes sociales, es una de las grandes consentidas ya que está muy joven y no requiere de cirugías hasta ahora conocidas, motivo por el cual te invitamos a que la veas pues su cuerpo no es como el de otras y tu podrás decidir si es natural o no. Por lo pronto te dejamos una serie de fotos para que tú mismo o misma te des cuenta si es natural o no, aquí podrás saber si ella es lo que esperas, pero eso no cambia el gran potencial que tiene para ser una artista de talla internacional, solo comparable con Belinda, con quien tiene una gran rivalidad por el mercado, se dijo sobre Danna Paola n bikini.

Danna Paola bikini: MUY ATREVIDA Ella no deja pasar la oportunidad de mostrar su cuerpo, aprovecha cada momento para presumir lo que ha hecho y la gente le dice: “No es hate. De corazón espero que te encuentres muy healthy y en paz contigo misma.. te ves muy muy muy bien Danna… Y aunque no necesites que te lo digan: ya eras muy hermosa antes”. Otras personas le comentaron lo siguiente: “Me encantaba como eres ante mas rellenita destacaban tus facciones hermosas y un cuerpazo latino no dejen”, “lo único que le deseo a @dannapaola es que coma, yaya súper flaca y eso no está bien, joder que coma más para que llene esos muslos”, “te ves demasiado flaca, no debiste hacer caso a la gente”. Archivado como: Danna Paola bikini

Danna Paola bikini: ¿QUÉ LE DIJO LA GENTE? En una ocasión la estrella salió con un bikini rojo y esto fue lo que le dijeron: “Me pregunto donde están las pompas que tanto presumes y dices que amas más de ti”, “playa tortugas hermosa playa, siempre me gusta ir ahí es bien tranquilo, poca gente y el mar hermoso”, “Danna Paola es muy engreída y si no fuera por sus fans no estaría donde está”. “Desde que usabas moñas altas de colores y comías bombón en la televisión”, “cada vez que veo un comentario de @jorgelopez_as mi corazón salta de felicidad, ilusionándome con que pueda tener algo con @dannapaola”, “que delicia”, fueron algunos de los comentarios que hicieron las personas que le escribieron. Archivado como: Danna Paola bikini

¿QUÉ DIJO LA GENTE? Al salir en poca ropa, la gente dijo: “Déjenla que se luzca, está disfrutando que por primera vez en su vida es flaca y tiene éxito, pero el internet no pero dona todos nos acordamos de tus cachetes y tu cuarto antes de todas tus cirugías, lástima que no puedes borrar tu pasado jaja”, “flaca sabrosona”, le dijeron más personas. “Eres tan linda… a veces fresita pero me lindísima”, “mujer perfecta”, “mi ídola tan maravillosa tú tienes una belleza capaz de enloquecer a todos los hombres del planeta”, “guapa”, “Y pensar que cuando pequeña tenías un chofer que se llamaba BMW te quiero Danna”, fueron otras de las frases que le dijeron las personas. Archivado como: Danna Paola bikini