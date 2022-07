Luego de que le preguntaran cómo estaba todo dentro de su corazón y respecto a la salud de la actriz, ella no dudó en compartir lo siguiente: “Pues no estoy muy bien, a raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno, ahora me dice el doctor ‘bienvenida al clan, el grupo de presión alta’. Me duele mucho la cabeza, me duele toda esta parte (se toca la frente y ojo derecho), pesado, pesado, muy difícil”. Archivado como: Yadhira Carrillo está enferma.

Fue mediante el programa de espectáculos de ‘Ventaneando’ donde tuvieron la oportunidad de captar a la actriz de telenovelas, por lo que aprovecharon para aclarar lo que se había dicho de su estado de salud, “Esto ha cobrando una factura muy, muy alta y me da mucha tristeza que sea a través de haber pagado un precio que no teníamos que haber pagado nosotros pero se lo ofrecemos a Dios”, comenzó argumentando Yadhira Carrillo.

La actriz asegura que no dejará solo a su esposo en ningún momento

Por si fuera poco, la actriz lucía un aspecto demacrado, explicó que este estrago también le ha traído complicaciones en su físico, “Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento, no estoy muy visible, perdón, no estoy muy linda (para dar entrevista)… pero aquí estoy con ustedes, les mando un beso y ahí vamos a seguirle”.

Posteriormente compartieron que a pesar de que ya lleva tres años visitando a Juan Collado en el Reclusorio Norte, afirmó que solo cuando parta a otro plano dejará de hacerlo, “Para que yo no esté al lado de él apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida, pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él”. Archivado como: Yadhira Carrillo está enferma.