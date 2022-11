Por su parte, Ecuador mandó a la cancha al portero Hernan Galindez; defensas: Angelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapie, Pervis Estupiñan; mediocampistas: Gonzalo Plata, Jhegson Mendez, Moisés Caicedo, Romario Ibarra; delanteros: Michael Estrada y Enner Valencia (Archivado como: Qatar vs Ecuador: Arranca con polémica el Mundial de Futbol).

Qatar vs Ecuador. Después de cuatro largos años para los amantes del futbol , hoy arrancó el Mundial de Qatar 2022 con un triunfo inobjetable de los ecuatorianos dos goles a cero al equipo de casa. El jugador del partido fue Enner Valencia, quien marcó desde el manchón penal al minuto 16 y con un certero cabezazo al minuto 31.

Qatar vs Ecuador: Inicio polémico

Qatar vs Ecuador: Un cabezazo del delantero ecuatoriano Enner Valencia que terminó en gol hizo vibrar a sus seguidores en el Estadio Al Bayt, y a millones de personas en todo el mundo, cuando todavía no se cumplían tres minutos del juego inaugural del Mundial de Qatar 2022. No pasó mucho tiempo para que el arbitro Daniele Orsato recibiera la indicación del VAR para que anulara esta anotación por fuera de lugar.

Fue inevitable recordar el Mundial Corea del Sur – Japón 2022, ya que por mucho tiempo se ha asegurado que los equipos anfitriones recibieron ‘ayuda’ arbitral en varios de sus enfrentamientos, a tal grado de que esta competencia ha sido catalogada como una de las peores en la historia de los mundiales (Archivado como: Qatar vs Ecuador: Arranca con polémica el Mundial de Futbol).