Morgan Freeman, sorprendió al público con su aparición en el inicio de la inauguración del mundial. El famoso actor destacó dando un mensaje que tiene el propósito de llevar a cabo la paz y tolerancia ante los juegos que se celebrarán durante un mes. En compañía del empresario qatarí, el ganador del Oscar no dudó en resaltar que “el fútbol abarca al mundo”.

Al igual, “La Copa De la Vida” de Ricky Martin, se escuchó en medio de la celebración haciendo presente a los hispanos que no estuvieron presentes en el sitio. Por esa razón, la ocasión se convirtió en uno de los momentos más especiales de la inauguración y que causaron la felicidad de los latinos en el lugar.

Y una de las sorpresas que obtuvo el público, fueron las dos canciones que se convirtieron en íconos de los mundiales anteriores. Aunque, la participación de Shakira no se esperaba después de una cancelación, durante el festejo de Qatar 2022 una de las canciones que sobresalió fue “Waka, Waka”. Sin la voz de Shakira, la melodía se escuchó en el estadio y causó sorpresa.

La primera Copa del Mundo en Medio Oriente finalmente comenzó el domingo por la noche con una llamativa ceremonia de apertura y un partido entre Qatar y Ecuador sin cerveza a la venta en el estadio, declaró The Associated Press. Sin importar la presencia de La’ebb, la nueva mascota del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, la ceremonia de inauguración se vio afectada por el recordatorio de la falta de bebidas alcohólicas. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

Inauguración Mundial Qatar 2022: ¿No todo es felicidad en el Mundial?

Miles de asistentes no pudieron asistir a un concierto del sábado por la noche en la fan zone oficial debido a la sobrepoblación, ya que se espera que 1,2 millones de visitantes comiencen a llegar esta semana a la pequeña nación de la Península Arábiga, señaló la agencia The Associated Press.

Qatar es el hogar de 3 millones de personas, la mayoría de ellos trabajadores inmigrantes, y ha gastado más de $200 mil millones en mejoras en todo el país rico en energía, que tiene aproximadamente el mismo tamaño que el estado de Connecticut o la isla de Jamaica. Entre las adiciones se encuentran siete nuevos lugares especialmente diseñados, incluido el estadio Al Bayt de 60,000 asientos, que acogió la ceremonia de apertura y el primer partido del domingo, informó AP. Archivado como: Inauguración Mundial Qatar 2022