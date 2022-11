“Hoy me siento gay”

El discurso de Infantino iba orientado a disipar las inquietudes sobre los Derechos Humanos de los miembros de la comunidad LGBTIQ+ y de las mujeres que viajarán a Qatar para disfrutar de la fiesta del fútbol. También habló de las limitaciones para el consumo de cerveza en los estadios.

“Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante”, dijo el presidente de la FIFA. “Esto me recuerda mi historia personal porque soy hijo de trabajadores migrantes”.