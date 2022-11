¿Cuándo ver el juego Argentina vs Arabia Saudita?

¿Se podrá ver por televisión abierta?

Lo que debes saber de Argentina tras su participación en Qatar.

Argentina Vs Arabia Saudita. Si Argentina arranca con el pie derecho en la Copa del Mundo, igualará el récord mundial de partidos invicto. La Albiceleste acumula 36 duelos consecutivos sin derrotas y si vence a Arabia Saudí el martes en la apertura del Grupo C alcanzará a Italia, dueña de la marca que estableció entre octubre de 2018 y el mismo mes de 2021.

Bajo el mando de Lionel Scaloni, quien asumió en septiembre de 2018, Argentina ya había superado el récord nacional de partidos invicto (33) conseguido bajo la dirección de Alfio Basile entre 1991 y 1993, según lo señalado a través de la agencia de noticias de The Associated Press y en las siguientes líneas te decimos dónde poder verlo.

Inició el Mundial de Qatar 2022

El astro Lionel Messi practicó el domingo con normalidad tras dos días de entrenarse separado de sus compañeros por una molestia muscular y despejó las dudas en torno a su presencia en Argentina para el debut ante Arabia Saudí en el Mundial, detalló la agencia previamente citada.

Su presencia en la práctica de este domingo supone que en principio no tendrá inconvenientes para jugar, ya que se trató del entrenamiento definitivo en el cual el entrenador Lionel Scaloni tenía previsto definir el once titular para el primer partido de la zona, ahora dan a conocer cuándo y donde ver en enfrentamiento entre Argentina y Arabia Saudita.