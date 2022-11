Gran duelo para cerrar la primera jornada del Grupo B del Mundial de Qatar 2022

Las selecciones de Estados Unidos y Gales se enfrentan en el estadio Ahmad bin Ali

¿Quién es el favorito?

USA vs Wales. Gio Reyna, Joe Scally y Yusuf Musah tenían 11 años de edad la última vez que Estados Unidos saltó a la cancha en un partido de la Copa Mundial. Después de 3.066 días de aquella derrota en Brasil, los estadounidenses reaparecen en la cita cumbre con un renovado plantel y grandes ambiciones, de acuerdo con información de The Associated Press.

Este juvenil equipo de Estados Unidos se enfrentará a Gales, en su primer Mundial desde 1958, la noche de mañana lunes: “Llevamos tres, cuatro años, poniendo empeño por este momento, así que todos estamos ansiosos”, dijo el volante Weston McKennie. Acto seguido, les espera un choque contra Inglaterra y cerrarán su actividad en el Grupo B el 29 de noviembre contra Irán, el equipo que eliminó a Estados Unidos en el Mundial de Francia 1998.

USA vs Wales: Lo que hay que saber

DeAndre Yedlin, un zaguero derecho de 29 años, es el último eslabón del combinado estadounidense que sucumbió ante Bélgica en los octavos de final hace ocho años. Yedlin, Christian Pulisic, Kellyn Acosta y Tim Ream son los cuatro sobrevivientes del conjunto que perdió en Trinidad en las eliminatorias de la CONCACAF en octubre de 2017, resultado que frenó una seguidilla de siete presentaciones en el Mundial.

McKennie debutó un mes después en el empate 1-1 en un amistoso contra Portugal, acompañado por Tyler Adams y Cameron Carter-Vickers. Un total de 118 jugadores participaron en 68 partidos de un ciclo mundialista que fue interrumpido por la pandemia, incluyendo 91 desde que Gregg Berhalter fue contratado como técnico en diciembre de 2018. Hizo debutar a 56 jugadores y dirigirá al segundo equipo más joven del torneo, con una edad promedio de poco más de 25 años, sólo superados por Ghana.