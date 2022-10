Pero justo cuando se filtran imágenes de Clara Chía muy animada en un campo junto a los hijos de Shakira y Piqué, situación que desató la indignación de todos por considerar que el futbolista no debe permitir que ya la joven conviva con Milán y Sasha, ahora se evidencia un video de la colombiana devastada y haciendo el super sin ánimos.

“No fue culpa tuya, ni fue culpa mía, fue culpa de la monotonía”, es la serie de textos que ha estado esparciendo Shakira por Instagram desde hace días mientras los medios de comunicación dan cuenta de cómo su ex Piqué se consuela por las calles de España y Francia presumiendo su amor por la joven Clara Chía, que prácticamente tiene la mitad de edad que la cantante.

Pero últimamente Shakira ha dejado distintos mensajes en sus redes sociales que dan mucho qué pensar sobre el período que vive la cantante a raíz de su divorcio con Piqué con el que aún tiene comunicación para arreglar la situación de sus hijos, pues ella quiere sacarlos de España y el futbolista no, por lo que las negociaciones entre ambos continúan.

Y es que ha sido un proceso muy complicado para la de Colombia quien dijo que jamás esperaba que Piqué le hiciera lo que sucedió puesto que ella dejó toda su vida de cantante residente de Miami para mudarse a España y lograr que el futbolista cumpliera su sueño de realizarse profesionalmente, lo que no terminó valorando pagándole con varias infidelidades.

Una buena estrategia de ‘venganza’

Mientras Piqué se pasea con su novia Clara Chía quien ya convive con los hijos del futbolista, Shakira prepara un ‘ataque directo’ para ‘vengarse’ de ellos con su tema ‘Monotonía’, que tendrá una colaboración con Ozuna quienes grabaron el video hace poco más de un mes y se estrena la próxima semana.

Los comentarios para Shakira en su video no se hicieron esperar: “De las peores decepciones, vienen las grandes bendiciones! Con todo”, “Mami suelta eso”, “Pedrada a Piqué”, “El que se va pierde y la que se queda gana: libertad, independencia y amor propio”, “Es que aún no la oigo y ya estoy identificada”, “Shaki, ya suelta eso que nos tienes desesperados”, “La continuación de Chantaje, di”, “Jajajsjsj, eres la mejor monetizando”, “Aquí aplica mi frase favorita “Entre más duro caes, más alto rebotasssss”!!!!!”, “Shak con esta canción va enterrar a su ex, al de Karol G, al mío y al de todas jajajajaja” se lee. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE SHAKIRA DEVASTADA. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.