Sin embargo, la ausencia de dos ex integrantes de la famosa banda fueron bastante notorias, pues mientras que Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann estuvieron bailando toda la noche con la novia, Dulce María y Alfonso Herrera fueron los grandes ausentes de la noche.

Sin lugar a dudas la boda de la ex integrante de RBD Maite Perroni, está por todos lados, pues fue uno de los eventos más espectaculares que se llevaron a cabo este fin de semana. La cantante y actriz celebró su matrimonio con el productor de televisión Andrés Tovar.

¿NO QUISIERON IR A LA BODA?

Como era de esperarse, la gente inmediatamente notó que faltaban 2 ‘rebeldes’ más en la fiesta, sin embargo aunque los motivos del porque Dulce María no asistió a la enorme boda, no tardó en publicar un mensaje de felicitación a la actriz y ex compañera de la banda.

Por medio de sus historias de Instagram, la intérprete de 'Inevitable', escribió el siguiente mensaje para Maité Perroni: "Felicidades Maite y Andrés. Deseo que su matrimonio esté lleno de amor y bendiciones. Y que sigas cumpliendo tus sueños. Estoy con ustedes de corazón. Te ves hermosa", escribió en su Instagram el cual supera más de 10 millones de seguidores. Por su parte, Alfonso Herrera la felicitó con un mensaje más corto: "Enhorabuena Mai", escribió en Twitter.