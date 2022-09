A través del canal de YouTube de ‘ Chisme No Like ‘ fue que compartieron la inesperada noticia, pues según los periodistas del mismo, la actriz de origen ruso podría estar ‘engañando’ a Gabriel Soto. “Irina Baeva se escapó a Nueva York a estudiar teatro o lo que quiera estudiar, pero son escapadas que le dan un poco de alivio de Gabriel Soto”, argumentó Ceriani.

El pasado mes de agosto la boda de la pareja se volvió a posponer, por lo cual se han levantado muchísimas sospechas sobre que algo no anda bien. Pero la actriz de origen ruso no ha hablado de estos rumores, pues ha justificado la cancelación de la boda por otros temas completamente distintos. Archivado como: Geraldine Bazán reacciona separación

El día de ayer, la ex de Gabriel Soto Geraldine Bazán, se le vio pasando por la alfombra amarilla de la inauguración de una nueva tienda departamental, en donde los paparazzi no dudaron en cuestionarla sobre lo que piensa con respecto a los rumores de la cancelación de la boda de su ex, en donde se le incrimina a Irina de ‘infiel’.

Geraldine Bazán reacciona separación: ¿Feliz por la ‘ruptura’ de Gabriel Soto?

Y es que a Geraldine no se le pasó el reaccionar a una publicación en redes sociales sobre la supuesta separación de su ex, pues de acuerdo con el programa Chisme No Like, ella lo quitó inmediatamente, sin embargo no dejaron pasar desapercibido este momento que incrimina una supuesta reacción de ‘felicidad’ ante la noticia ¡AUCH!

Pese a que hasta el momento, ni el actor mexicano Gabriel Soto, ni su novia se han pronunciado ante los rumores de infidelidad, muchos medios están dando a conocer esta información, pues podría ser un muy fuerte motivo por el cual la boda aún no se lleve a cabo. Archivado como: Geraldine Bazán reacciona separación