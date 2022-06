Pero no fue hasta que luego de bajar por unas escaleras Piqué se voltea, toma el teléfono celular del reportero y lo destruye contra la puerta mientras insultaba al corresponsal del programa de espectáculos transmitido por Univisión. El futbolista estaba saliendo de la casa de sus padres. Misma que es la de Shakira. Iba acompañado de sus hijos Milan y Sasha. Archivado como: Piqué estalla contra periodista.

Raúl de Molina dice que cada día le cae peor

Al momento de presentar los videos, el conductor de El Gordo y La Flaca dijo estar súper molesto por esta reacción hacia un periodista y se pregunta: “¿Que Gerard Piqué se pueda saltar las luces que están en rojo en la ciudad de Barcelona?”, al ver lo apresurado que el futbolista se encontraba.

Pero no fue lo único que destacó Raúl de Molina, sino que también manifestó lo siguiente: “¿Que coja el teléfono, lo tire al suelo y nadie le diga nada? Él no le puede quitar el teléfono porque esté de mal humor con una persona. Cada día me cae peor”, señaló el presentador de ‘El Gordo y la Flaca’. Archivado como: Piqué estalla contra periodista.