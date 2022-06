Yrma Lydya fue cruelmente asesinada el pasado jueves en un restaurante de la Ciudad de México

Jesús Hernández Alcocer, esposo de la cantante, quiere limpiar su nombre y asegura que es inocente

Afirma que ‘personas extrañas’ fueron los que le dispararon a la artista

¿Algún día se sabrá la verdad de lo que pasó exactamente? Tras el cruel asesinato de Yrma Lydya el pasado jueves en un restaurante de la Ciudad de México, por el que fue detenido su esposo, Jesús Hernández Alcocer, el reconocido abogado quiere limpiar su nombre y asegura que es inocente. Afirma que ‘personas extrañas’ fueron los que le dispararon a la artista, pues pretendían extorsionarla.

Damián Said, defensor de Hernández Alcocer, dio una reveladora entrevista a diferentes medios de comunicación, la cual está disponible en las redes sociales de Imagen Entretenimiento y que provocó reacciones de enojo e indignación entre los usuarios. Piden que se aplique todo el peso de la ley.

Yrma Lydia ya había denunciado a su esposo por violencia familiar

Visiblemente afectada, la actriz Sandra Montoya compartió que había estado con la mamá de Yrma Lydya hasta altas horas de la noche: “¿Cómo puede ser posible que le quiten la vida de esa manera a una niña, a un ser humano, sea quien sea? Esta es una situación que vivimos en México”.

“¿Qué le dices a una mamá que le arrebataron a su hija llena de vida? La niña no tenía problema ninguno. Es correcto que ya habían demandas anteriores (por violencia familiar), ya habían antecedentes de agresiones a ella. A mí no me corresponde mucho hablar de las cosas de familia, a mí no me gusta meterme en cosas que no me corresponden”, expresó la actriz, quien tenía una amistad cercana con la cantante Yrma Lydya.