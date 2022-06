“Ayer mi pobre hijo, que lo amo, está excedido de peso, ya saben cómo es la edad de adolescencia, ah sale una foto y con saña lo atacan, eso es una cobardía, el problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia”, dijo el mandatario en tono molesto golpeándose el pecho con la mano. Archivado como: AMLO explota ataques hijo.

AMLO explota ataques hijo. Luego de que el hijo menor del mandatario de México recibiera ataques por su aspecto físico, el presidente de la República no dudó en salir en su defensa en contra de todos aquellos que le han hecho bullying debido al sobrepeso que el niño tiene, los fuertes señalamientos se hicieron por una fotografía .

Llenan de burlas al hijo de Andrés Manuel López Obrador por su aspecto físico

Durante la inauguración de la primera etapa del libramiento La Venta-Coyuca, el presidente López Obrador se refirió al tema. “Lo entiendo, es su grado de desesperación, porque no pueden y no pueden porque no le tienen amor al pueblo”, informó la agencia de El Universal.

Por eso, dijo, aunque sigan "las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos". Los ciudadanos que asistieron este lugar comenzaron a gritar: "No estás solo, no estás solo, no estás solo", en señal de apoyo, según el medio previamente citado.