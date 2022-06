Cabe señalar que el lapso de sus historias concluyó, pero la cuenta oficial de Chisme No Like pudo recuperarlas, por lo que las postearon a través de su perfil en Instagram. Recordemos que fue el pasado mes de mayo cuando la hermana de Chiquis Rivera decidió someterse a una cirugía estética para retirar la grasita de más. Archivado como: Jenicka López presume figura.

Jenicka López presume figura. Las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo , Los Rivera. A través de los artículos compartidos por Mundo Now sus lectores han sido testigos de todo lo que acontece en la vida de esta dinastía.

Mediante sus historias de Instagram compartió una serie de fotografías en las que posa usando un tremendo bikini color salmón mostrando una vez más los grandes resultados que ha obtenido tras el arreglo estético al que se sometió, aunque cabe señalar que no fue solo una, sino tres operaciones las que se realizó. Archivado como: Jenicka López presume figura.

Aseguran que Jenicka se ve mejor que Chiquis Rivera

Como se mencionó en líneas anteriores las historias ya no se encuentran en la cuenta de Jenicka pero, en el perfil de Chisme No Like recuperaron las imágenes lo que dio oportunidad de conocer la opinión de los usuarios internautas tras verla lucir su delgada figura en un sensual de color salmón.

“Este es el after”, “Donde esta la foto del después?”, “Vamos por más preciosa”, “Que se arregló?? La nariz se le ve preciosa”, “Bella”, “Se ve bonita”, “Se apuro mucho para hacerse cirugías que por su sobrepeso aun no se nota ningún cambio”, “Se ve mucho mejor que Chiquis”, “Todas tienen el mismo cuerpo de la mamá”, “Se ve más flaca que su hermana Chiquis”, “Tan joven y ya operada”, se lee en redes sociales. Archivado como: Jenicka López presume figura.