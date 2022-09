“No necesito justificaciones, necesito saber en dónde está”, fueron las palabras de la jueza al conocer que la sargento Delgado no había sido contemplada como testigo para el caso, siendo que ella fue parte clave en lo sucedido al momento de detener a Pablo Lyle; “creo que lo que va a tener que hacer es tomar el teléfono y contactará a la oficial y le va a decir cuánto se necesita su presencia aquí que es ahora mismo”, fue tajante la jueza.

Las cámaras del programa ‘ Ventaneando ‘ estuvieron pendientes del segundo día de juicio de Pablo Lyle e informaron que la jueza del caso Marisa Tinkler estuvo muy molesta con los Fiscales quienes no contemplaron a la oficial latina responsable por el arresto del actor en el momento de saberse responsable de la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández.

La sargento latina de apellido ‘Delgado’ acudió a declarar en el segundo día del juicio

Por petición y exigencia de la jueza, la sargento Delgado acudió a rendir su testimonio sobre lo ocurrido en el momento en que Pablo Lyle fue arrestado por ella misma; lo que sin duda ha demorado el proceso del actor es la manera de proceder de los fiscales quienes ya fueron reprendidos por Tinkler: “Entiendo que es complicado e inesperado pero esta situación se presentó por el retraso extremo de información proporcionada por el Estado para ser incluida como esa parte del grupo (de testigos)”, expresó la juez.

Sin embargo otra parte importante de este segundo día de juicio fue cuando la jueza le cuestionó a Pablo Lyle si estaba cómodo con el hecho de que el proceso fuera en inglés o en español, por lo que el galán de telenovelas dijo: “Mi lengua materna es el español pero sí hablo inglés, entiendo y me siento cómodo con el idioma, si pudiera ser ayudado por una intérprete en caso de que no entienda algo en específico sería de mucha ayuda. Pero no sería algo de tiempo completo”, expresó.