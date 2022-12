Así decidió la jueza

La defensa del actor había pedido un nuevo proceso

¿Qué pasará ahora con el mexicano?

¡LO QUE MUCHOS TEMÍAN PARA PABLO LYLE! El actor mexicano fue declarado culpable de homicidio involuntario por una corte en Miami, luego de propinar un golpe fatal al cubano Juan Ricardo Hernández en un incidente de furia en plena calle, donde el artista aseguró que estaba defendiendo a su familia.

La defensa del histrión solicitó un nuevo juicio buscando que se anule el veredicto del pasado 4 de octubre y se celebre un nuevo juicio, de acuerdo con Efe. Dicha petición que pudo dar un enorme giro en el caso de Lyle, sin embargo, no quedó resuelta en la última audiencia, hasta este lunes.

¿Qué decidió la jueza sobre el caso de Pablo Lyle?

El actor mexicano Pablo Lyle, quien en octubre fue declarado culpable de homicidio involuntario tras un incidente vehicular, no tendrá un nuevo juicio, de acuerdo con The Associated Press. Una jueza de Miami rechazó este lunes su pedido para que se realice otro proceso judicial.

A comienzos de octubre, tras un juicio de más de una semana, un jurado de seis miembros declaró a Lyle culpable de homicidio culposo por la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, pero al finalizar el proceso su defensa pidió que se anulara el veredicto y se realizara un nuevo juicio, informó AP.