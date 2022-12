La solicitud hecha por la defensa del actor mexicano Pablo Lyle para que se celebre un nuevo juicio, tras ser declarado culpable de homicidio culposo por la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, no quedó resuelta en la última audiencia del artista en Miami.

A comienzos de octubre, y en su primer día de deliberaciones, un jurado compuesto por seis personas declaró culpable de homicidio involuntario al actor mexicano de ‘Mirreyes vs Godinez” por la muerte de Hernández, de 63 años, por hechos que se remontan a 2019, recordó Efe.

La defensa del famoso dijo que actuó en defensa propia debido a que temió por su vida y la de sus hijos, quiénes estaban con él en el momento de la agresión. Además, el abogado de Lyle opinó que durante el proceso judicial no se admitieron pruebas ni testigos que hubieran corroborado esa postura. Archivado como: Petición nuevo juicio Pablo Lyle

En la audiencia del jueves 8 de diciembre, el abogado del mexicano, Phil Reizenstein, señaló que durante el juicio que comenzó el pasado 20 de septiembre, tras varios retraso por la pandemia de la COVID-19, se produjeron inconsistencias y no se atendió del todo a los hechos, de acuerdo con Efe.

¿Qué pasaría si niegan la petición del querido actor?

Lyle podría recibir hasta 15 años de cárcel, de acuerdo con TV Notas. La jueza, sin embargo, en mas de una ocasión dejó saber al letrado que no estaba de acuerdo con sus argumentos, de acuerdo con Efe. De no aceptar finalmente el pedido de un nuevo juicio se espera que la jueza no dé a conocer la sentencia en esa audiencia sino en una posterior.

El querido histrión recibió una buena noticia poco antes de la audiencia del 8 de diciembre, y es que, allegados del mexicano crearon una campaña de donaciones para ayudar con los gastos judiciales, ya que durante el tiempo que ha pasado en prisión no pudo trabajar y generar ingresos. Archivado como: Petición nuevo juicio Pablo Lyle