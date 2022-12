Mhoni Vidente hace inesperada confesión sobre Jenni Rivera.

La clarividente confirma que la carta de la muerte asecha a la dinastía de los Rivera.

Mhoni Vidente asegura que la muerte de La Diva de la Banda estuvo en manos de la mafia.

Mhoni Vidente revelación Jenni. La recordada y querida Jenni Rivera, falleció en un accidente aéreo el 9 de diciembre del año 2012 cuando se dirigía al Distrito Federal que actualmente es la CDMX luego de haber ofrecido un concierto en La Arena Monterrey, justo acaba de pasar su décimo aniversario luctuoso y junto con ello una nueva revelación de Mhoni Vidente sale a la luz.

Recordemos que en más de una ocasión la clarividente cubana ha tocado el tema de la muerte de Jenni Rivera, pero recientemente hizo una inesperada y escalofriante revelación sobre la llamada ‘Diva de la banda’ justo al cumplirse 10 años del trágico final que la cantante mexicana tuvo.

Fue durante una de sus participaciones para El Heraldo de México que la vidente cubana una revelación más que está ligada con la dinastía de los Rivera, pues aparentemente la querida cantante tendría ‘la carta de la muerte’ e incluso anteriormente se había compartido que Mhoni había alertado a la intérprete de ‘Paloma negra’ sobre lo que le esperaría.

“Acordemos que ya van a ser 10 años, a las 3 de la mañana del 9 de diciembre, me habla Servando Cano, habría llevado a Jenni al concierto… Me marca al teléfono y me dice ‘¿No sabes nada de Jenni?'”, comenzó argumentando Mhoni Vidente, quién después de negar el no haber recibido noticias preguntó qué era lo que ocurría, “Es que no ha llegado el avión de allá de México y dicen que desapareció del radar”, comentó Cano.