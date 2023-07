Nueva fecha del fin del mundo

Aparece otra teoría que pronostica el Apocalipsis

¿Cuándo sucederá este acontecimiento?

Una nueva teoría ha sido lanzada, es sobre la supuesta fecha del fin del mundo, y es que varios científicos de distintas Universidades han dado a conocer cuando colapsará el universo entero. De acuerdo con el pronóstico de los expertos tal parece indicar que ese día está más cerca de lo que se creé.

Esta supuesta fecha del Apocalipsis fue dada a conocer por un grupo de científicos en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. De acuerdo con su versión, aseguran que no falta mucho para que el universo se acabe y este sería el fin de toda la vida en el planeta Tierra.

¿El fin del mundo está cerca?

De igual manera los expertos recalcaron que el tiempo para que eso suceda es muy poco, lo que ocasionó el terror en los usuarios que se mostraron sorprendidos al saber la fecha del Día del Juicio final. “Este nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica”, dijo Paul Steinhardt, coautor de esa teoría, según Fox Sports.

Los científicos llevan mucho tiempo intentando descifrar el momento exacto del fin del universo. Algunos creen que terminará en una explosión de fuego, mientras que otros creen que simplemente se desvanecerá en la nada. Pero una nueva teoría sugiere que el fin del universo podría llegar sorprendentemente pronto, en tan sólo 65 millones de años.