«Te lo voy a platicar porque yo creo que tú no sabes a dónde irte, le da miedo agarrar su rumbo. A los mejor le pueden gustar hombres y mujeres, ven te voy a un abrazo. Cuenta con nosotros, nosotros somos tus amigos… de verdad», declaró Wendy Guevara a Nicola Porcella, mientras se encontraban en el comedor de la famosa casa.

Una vez más, La Casa De Los Famosos , está dando de que hablar tras salir a la luz que el actor peruano y miembro del team Infierno, confesó a sus compañeros que es pansexual saliendo del clóset en compañía de Wendy Guevara y Apio Quijano. El hombre, de 35 años de edad, no dudó en sincerarse con sus amigos después de recibir apoyo de ‘La Perdida’.

El nuevo reality mexicano sigue siendo un éxito y se convirtió en uno de los programas favoritos de la audiencia, quienes no dudan en apoyar al Team Infierno, compuesto por Sergio Mayer, Apio Quijano, Poncho De Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Wendy Guevara, siendo que estos dos últimos siguen levantando sospechas entre el público ante sus interacciones.

«No hay problema»

En medio de un abrazo, la influencer no dudó en decirle a su amigo que no había problema si a él le gustan los hombres o las mujeres, por lo que podía confiar con ellos y sincerarse. Ante sus palabras, Porcella no dudó en regresarle el abrazo y agradecerle el apoyo que estaba recibiendo en esos instantes por parte de ella.

«Hombres y mujeres, si te gustan, no hay problema. Cuenta con nosotros, te debes aceptar como tú eres. De verdad», señaló Wendy en medio de la transmisión. «Dale un abrazo, mira. Uno de los primeros abrazos de las personas de la comunidad», dijo la influencer hacia Apio Quijano, quien no dudó en abrazar a Nicola Porcella.