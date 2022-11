Niurka hace tremenda confesión “Si la gente entendiera lo importante que es entregarte, aunque tengas miedo, aunque no estés segura, porque no te va quedar nada pendiente, es la primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, no se lo merece”, comentó Niurka, mientras se limpiaba las lágrimas y aseguraba: “No estoy dolida, ni ardida, estoy encabron****”. La vedette confesó que llegó a llorar por el dominicano, pues al parecer los sentimiento que tenía por él fueron totalmente sinceros y no parte de alguna “promoción” para crear más reating a La Casa de los Famosos. ARCHIVADO DE: Niurka estalla en llanto

Niurka estalla en llanto: Confiesa lo peor de Juan "Lo traté como un bebecito, yo soy muy de tenerle las cosas impecables a mi hombre, él es muy demandante, Juan no podría estar con una mujer que no lo atendiera, que no le tuviera listo el desayuno, él es muy demandante del detalle y yo disfruté atenderlo, porque soy así con mis hijos, con mi sobrina" Niurka también estuvo hablando de sus experiencias a lado de Vidal, asegurando que sí tuvieron sus momentos bastantes felices, ya que a ambos les gustaba ser "apapachados" y confesó que Juan es una persona muy "demandante".

Niurka estalla en llanto: Juan extalla contra su ex A más de ocho meses de que Juan Vidal y Cynthia Klitbo terminaron su romance, el dominicano le pidió a su exnovia dejarlo en paz y buscar ayuda psicológica, pues la actriz habría comenzado un "juego mediático" contra él sin razón. El pasado febrero Cynthia Klitbo dio a conocer que su noviazgo de seis meses con Juan Vidal terminó. Después de que él y Niurka comenzaron su relación, y la actriz de telenovelas le mandó una advertencia a Niurka ya que reveló que Juan Vidal había llegado a insultarla y hasta robarle dinero. Los tres se envolvieron en una pelea mediática.