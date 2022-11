El mundo de la música vuelve a vestirse de luto

Informan sobre la muerte de Mimi Parker, baterista del grupo Low, a los 55 años

Junto a su esposo, Alan Sparhawk, creó esta banda en 1993

Las malas noticias no paran. En las primeras horas de hoy, a través de las redes sociales del grupo Low, se dio a conocer el sensible fallecimiento de la baterista y fundadora de esta banda, Mimi Parker, a los 55 años de edad, por lo que los mensajes de despedida y condolencias de parte de sus seguidores no tardaron en hacerse presentes.

“Amigos, es difícil poner el universo en lenguaje y en un mensaje corto, pero ella falleció anoche, rodeada de familia y amor, incluido el tuyo. Mantengan su nombre cerca y de forma sagrada. Compartan este momento con alguien que te necesite. El amor es sin duda lo más importante”, escribió su esposo, Alan Sparhawk, con quien creó la banda Low en 1993.

¿De qué murió Mimi Parker?

Fue en el 2020, en plena pandemia por el coronavirus, que Mimi Parker fue diagnosticada con cáncer de ovarios. Hace poco menos de un mes, la banda Low tuvo que cancelar su gira por varios países de Europa, entre ellos España, precisamente por el estado de salud de la baterista, quien nació en Bemidji, Minnesota, en los Estados Unidos, en 1967.

Lo que tienes que saber

El último material discográfico de la banda, llamado Hey what, fue considerado por los expertos como uno de los mejores del 2021. Como se mencionó anteriormente, Mimi formó esta banda junto con su esposo, Alan Sparhawk, a quien conoció cuando estaba en primaria: “Una banda formada por un matrimonio de mormones practicantes que, sin renunciar nunca a su singularidad, publicó una docena larga de discos sin apenas repetirse”, se puede leer en las páginas de ABC. Descanse en paz, Mimi Parker.