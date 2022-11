¡Confirma sospechas! Niurka arremete contra Juan Vidal tras ruptura

Posteriormente vino la pregunta del millón, el sí era cierto que ya había terminado con Juan Vidal, por lo que la vedette aseguró lo siguiente: “Sí ya, ya terminé con Juan. Creo que en mi Instagram está todo explícito ¿verdad? en la historia que subí… Yo no voy a hablar mal de alguien que yo amo, porque no puedo apagar como si fuera un switch, pero tampoco me voy a cerrar a platicarle a la prensa porque no voy a negar mi naturaleza”.

“No es necesario despotricar porque puedo citar algo que él mismo me dijo en una de nuestras conversaciones, ‘perdóname mi amor, reconozco que soy una mier… para las relaciones’, entonces hizo que yo lo tomara personal porque ha sido una mier…, lo fue conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue la otra, la otra y con la mamá de la niña, entonces él ya lo reconoció”, argumentó Niurka confirmando su ruptura con Juan Vidal.