“¿Quién detiene a los hombres? Nadie. Él siempre hizo lo que quiso y muy bien hecho. Así me critiquen, sigo en la misma posición”, añadió a sus declaraciones María del Refugio Abarca Villaseñor, posteriormente señaló que ella no era de las mujeres que andaban detrás del marido para cuidar que no cometiera ‘pecado’.

"Como siempre lo dije, él era mi marido, pero aunque me critican, me criticaron, no me interesa. Yo no iba a cuidar a un señor, no iba a andar detrás de él. Vicente siempre volvió a su casa por amor y aquí siguió", dijo con firmeza la viuda de Vicente Fernández, con quién compartió casi 60 años de su vida, e incluso un video en redes sociales apareció con sus primeras declaraciones.