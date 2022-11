“Mi corazón esta roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba”, ¿qué habrá querido decir el también cantante?

No es la primera vez que el integrante de los Backstreet Boys sufre una tragedia familiar

Diez años antes de la inesperada muerte de Aaron Carter, el integrante de los Backstreet Boys sufrió otra tragedia familiar con la muerte de su hermana Leslie, quien falleció a los 25 años de edad a consecuencia de una sobredosis de medicamentos que tomaba para tratar su depresión. Cabe destacar que Leslie también incursionó en el mundo de la música.

Según reportó Hola, la hermana de Nick Carter lanzó el disco Like wow!, aunque nunca tuvo el éxito que alcanzaron sus famosos hermanos, pero eso no le impidió que siguiera en el mundo del espectáculo, pues participó, como una de las protagonistas, en el reality show House of Carters. Luego de ver que su carrera no daba pasos firmes, se dedicó más tiempo a su vida personal.