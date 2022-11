“No te voy a negar que estaba ardida, cuando le ven a uno la cara de tarado se arde. Gracias a Dios pues me pagó y demás (haciendo referencia a los malos términos en los que concluyó su noviazgo con el actor dominicano, Juan Vidal)”, expresó Cynthia a DPM.

Fue en entrevista con Gustavo Adolfo Infante del programa De Primera Mano (DPM), que Cynthia Klitbo decidió romper el silencio y además reiterar que ella no pretendía hablar mal de Niurka, que por el contrario trata de empatizar ‘el trago amargo’ que debe estar sufriendo tras el rompimiento.

Hace un par de días, se confirmó a través de viva voz de la ‘mujer escándalo’ que su relación con el actor de origen dominicano había terminado. Ahora, Cynthia Klitbo reacciona a la ruptura de su ex Juan Vidal y la polémica Niurka, te contamos los detalles.

Cynthia Klitbo: “Yo soy incapaz de agredir a otra mujer”

“Yo soy incapaz de agredir a otra mujer. No la he agredido, nunca ni la agrediré, porque yo creo en la sororidad femenina y que las mujeres nos tenemos que apoyar. Yo se que ella en el fondo no la debe estar pasando nada bien. Lo único que le deseo es que encuentre a una persona que de verdad merezca”, reiteró en la entrevista a DPM, Cynthia Klitbo.

“A pesar de que a veces es loca y reventada, la verdad es que es una mujer muy entregada y muy apasionada. No le voy a decir llámame si necesitas algo, pero mis respetos como siempre para todas las mujeres por encima de nadie”, concluyó el mensaje para Niurka.